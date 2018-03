Kandidaten worden levend begraven in ‘De Mol’. En dan moet de grote verrassing nog komen

“Welkom in het prachtige Mexico”, spreekt Gilles de kandidaten in typische ‘De Mol’-stijl toe. Alleen stonden de tien kandidaten voor één keer niet voor hem, maar lagen ze voor hem. Naast elkaar, in houten kisten begraven onder de grond.

Negen kandidaten, één mol. Onder de grond. De proef kan niet symbolischer gekozen zijn. Via een walkietalkie staan ze per duo in verbinding met elkaar en op elk van hun zerken plakt een geldbedrag. Door samen raadsels op te lossen kunnen de kandidaten zichzelf bevrijden en zo de geldprijs in de wacht slepen. De kandidaten die zich bevrijd hebben, kunnen aan de hand van een lijst met begrafenisliedjes een telefoonnummer achterhalen. Het telefoonnummer leidt naar een gsm in de kist van het laatste duo. Joke en Steve zijn samen 2.500 euro waard. Om dat geld te verdienen, moeten ze bevrijd worden door de overige kandidaten. Leuke twist: wanneer de kandidaten eindelijk de kist met spades hebben geopend en de Joke en Steve uit hun lijden willen verlossen, blijken hun kisten leeg. Op een schatkaart na: de twee laatste kandidaten blijken 500 meter verder te liggen.

Foto: Vier

Pascale en Katrien zijn het enige duo dat zich niet weet te bevrijden. Joke en Steve worden uiteindelijk gevonden, maar niet binnen de tijd. De proef levert 1.750 euro op van de in totaal 5.000 euro die kon gewonnen worden.

Mariachi

De twee grootste muziekkenners uit de groep mogen een mariachiband volgen op een callejoneada, een optocht door de Mexicaanse straten. Baha en Channy werpen zich op als kenners en moeten vijf muzieknummers herkennen. De anderen moeten voorop lopen en in groepjes drie opdrachten uitvoeren op het parcours van de band. Ze moeten de opdracht telkens oplossen voordat de band passeert.

Foto: Vier

Joke en Kelly moeten twee cirkels dominosteentjes bouwen en laten vallen voordat band arriveert. Het lukt hen de cirkels te bouwen, maar ze vallen niet volledig om. Hun proef mislukt. Lloyd, Jeffrey en Katrien moeten uit drie reeksen basketballen de foute ballen halen en daarmee een doelpunt maken. Het lukt hen net op tijd, de 1000 euro is binnen. De derde opdracht is een raadspel. Pascale, Steve en Pieter hebben de namen Pamela Anderson, Jean-Marie Pfaff en Donald Trump op hun voorhoofd kleven. Ze slagen er allen in om die te raden en winnen ook 1000 euro.

De laatste halte van de proef is een stierenarena. De vijf liedjes die Baha en Channy moesten raden, hebben allemaal een naam in de titel. Die namen moeten ze nu in de arena uit dertig namen selecteren. Even vrezen ze dat er stieren de arena zullen betreden, maar het blijken 30 kippen te zijn met rond hun hals een label. De proef mislukt.

De kandidaten slepen 2.000 euro in de wacht van de 4.000 euro die te winnen viel.

Cliffhanger

De kandidaten moeten per duo een steile rots afdalen. Dat doen ze langs twee touwen en zonder elkaar te zien. Onderweg krijgen ze respectievelijk een vraag en antwoorden te zien. Door beneden correct te antwoorden, brengen ze geld in de pot. Bovendien wint de snelste afdaler een mysterieuze envelop die de ‘cliffhanger van de eerste aflevering’ bevat.

Foto: Vier

Er wordt 3.000 euro gewonnen van de 5.000 euro die te winnen viel. Joke is het snelst en wint de envelop, die ze mag pas openen na de eliminatie.

Wie gedroeg zich verdacht?

In de kennismakingsproef slagen Pascale en Katrien er als enige duo niet in om een eenvoudig acrostichon op te lossen. In de kisten hangt een graftekst waarvan de eerste letter van elke regel het woord ‘pluim’ vormt, de code van een slot in de kist. We hadden het kunnen denken: mol blijft natuurlijk het liefst onder de grond zitten. Baha wilde zo graag zijn loopkunsten tonen, maar was in de stierenarena al uitgeput na enkele minuten. Channy ‘durfde’ dan weer geen kippen vast te grijpen. Tijdens de rotsafdaling ging Joke resoluut voor snelheid en liet ze de vraag links liggen. Exact wat een mol zou doen: geen geld in de pot én de andere kandidaten de waardevolle ‘envelop’ niet gunnen.

Foto: Vier

Wat was de leukste uitspraak?

Jolige priester Pieter was in zijn nopjes na de eerste opdracht. “Nu weet ik eindelijk eens hoe het voelt om begraven te worden. Ik doe dat zelf zo vaak met anderen. Eindelijk kan ik zeggen: kindjes, ik weet wat jullie opa nu meemaakt.”

Op een mooie tweede plaats is er het nummer dat op de begrafenis van Lloyd zal klinken: ‘De Wereld is Mooi’ van Samson en Gert.

Hoeveel zit er in de pot?

6750 euro. Dat mag dan veel lijken, het is minder dan de helft van de 14.000 euro die in de eerste aflevering op het spel stond.

Hoe verliep de eliminatie?

Foto: Vier

Gilles begint met de mededeling dat het om een ex aequo ging en de snelheid waarmee de vragen werden beantwoord dus doorslaggevend was. Het scherm van Kelly kleurt rood. Ze moet het spel onmiddellijk voorgoed verlaten. Al weten we uit het verleden dat ‘voorgoed’ in ‘De Mol’ soms met een korreltje zout genomen wordt. Maar het venijn van deze aflevering zat - zoals Gilles had beloofd - in de staart. Als de negen kandidaten opgelucht achterblijven, leest Joke de brief in haar mysterieuze envelop zit. Ze staat meteen op uit haar stoel en wandelt snel weg. We zien nog net hoe ze zich met haar bagage achterin een truck zet en dan wordt weggereden. Naar de tweede aflevering van ‘De Mol’.