Tragisch nieuws uit de Kroatische derde klasse. In het duel tussen Marsonia en Pozaga zakte de 25-jarige Bruno Boban plots in elkaar. Iedereen had meteen door dat het ernstig was en de verzorgers begonnen meteen met het toebrengen van hartmassage. Ook de ambulance kwam er nog bij, maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. Boban, die topschutter is in de Kroatische derde klasse, overleed op het veld. De oorzaak van zijn overlijden is voorlopig onbekend.