Camper van koppel met pasgeboren baby voor de deur gestolen: "Onze tweede thuis"

Hasselt - De camper van Karen Jaemers en Dominique Moureau is vrijdagnacht gestolen voor hun deur in de Graaf de Brigodestraat in Sint-Lambrechts-Herk. “Onze vijf jaar oude VW California Camping was onze tweede thuis”, vertelt Dominique. “Elk vrij weekend waren we weg, elke vakantie brachten we erin door. In vijf jaar tijd bolde ik er 70.000 kilometer mee.”

De diefstal gebeurde in Herk rond 2.30 uur vrijdagnacht en drie kwartier later werd de camper, via de ANPR-camera’s, voor het laatst gezien aan de grens met Nederland in Maasmechelen op de E314 ...