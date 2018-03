"Tuin van gouverneur in Hasselt moet open zijn voor iedereen"

Hasselt -

De tuin van de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt moet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dat zegt gouverneur Herman Reynders. “Het moet wel meer zijn dan alleen maar het openstellen van de tuin”, zegt de gouverneur. “Dit moet kaderen in een bredere visie op groen in de stad. Binnen een vijftal jaren loopt mijn termijn af en dan zijn er zeker mogelijkheden.” Er zijn wel nog een aantal hindernissen te nemen.