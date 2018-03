Dragons wint Antwerpse hockeyderby tegen Herakles

Een week voor de achtste finales van de Euro Hockey League hebben de drie resterende Belgische teams, Dragons, Racing en Herakles, hun goede vorm laten zien op speeldag zeventien van de Belgische competitie. Racing won in de Audi Hockey League met 2-1 van Orée, Dragons won een derby op hoog niveau bij Herakles met 2-3.

Herakles tegen Dragons was een heruitgave van de finale van vorig jaar. Jeffrey Thys scoorde twee keer voor de bezoekers uit Brasschaat. Leider Waterloo ging met 2-4 winnen bij Beerschot, met twee doelpunten diep in het slot. Braxgata won in eigen huis met 3-2 van Leopold na drie doelpunten van Loïck Luypaert.

Gantoise won zondag met 1-0 van rode lantaarn Pingouin. Een duel onderin het klassement tussen Daring en Leuven eindigde op 3-2 voor de ploeg uit Molenbeek. Met nog vijf speeldagen te gaan heeft Leuven al een achterstand van zes punten op Daring, waardoor het moeilijk wordt de degradatie nog te ontlopen.