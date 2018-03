Twee brandweermannen waren helden tijdens 9/11, maar dat is 17 jaar later hun dood geworden

Zeventien jaar na datum blijft de aanslag van 9/11 levens eisen. Thomas Phelan en Keith Young, die allebei als een van de eersten op Ground Zero waren, zijn daags na elkaar overleden aan de ‘vloek van 9/11’: kanker. Hun ziekte is rechtstreeks te linken aan de toxische rook en het stof dat vrijkwam nadat de torens instortten. Gevreesd wordt dat het aantal 9/11-gerelateerde overlijdens binnenkort fel zal stijgen. Beide torens zaten vol asbest, en kanker ten gevolge van blootstelling aan het isolatiemateriaal steekt veelal pas 15 jaar later de kop op.