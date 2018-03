Hasselt -

Aan de universiteit Hasselt werd dit weekend TEDx georganiseerd, een conferentie waar een 16 tal internationale topsprekers een aantal vernieuwingen in de maatschappij komen uitleggen. Dit jaar was er ook een opgemerkt optreden van Michiel Vandeweert, die kwam vertellen over zijn leven als progeriapatient. Voor velen van de honderden aanwezigen was Michiels getuigenis het absolute hoogtepunt van de namiddag.