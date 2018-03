Schlagerfestival wil na Tozzi voortaan ook internationale naam op affiche

Umberto Tozzi, de grootste naam op de affiche dit jaar, reageert zelfs verrast wanneer we hem vragen of hij het begrip ‘schlager’ kent. Niet dus. En toch pasten zijn wereldhits ‘Ti Amo’, ‘Gente di Mare’ en ‘Gloria’ perfect binnen het vernieuwde concept van het festival, dat al enkele jaren breder programmeert dan het genre waarmee het allemaal begonnen is. “Met Umberto Tozzi, Coco Jr, Ingeborg en (zondag) Margriet Hermans hebben we dit jaar namen uit een breder spectrum. We zullen zeker op die weg verdergaan,” zegt Flor Boey van organisator Het Sportpaleis. “We willen volgend jaar ook weer een grote buitenlandse naam op de affiche. En meer vrouwen. Dit jaar was er dat maar één in een programma met voorts allemaal mannen. Voor volgend jaar hebben we er alvast twee vastgelegd: Laura Lynn en Lindsay.”

Het bezoekersaantal blijft al een aantal jaren stabiel. Intussen komen er in Vlaanderen her en der almaar meer schlagerfestivals bij. “Ik denk dat we met onze affiche toch altijd het verschil zullen blijven maken”, zegt Flor Boey. “De ambiance is hier ook uniek. En vreemd genoeg heeft elke avond zijn eigen vibe. Zaterdag stonden hier 160 bussen. De moeder van alle schlagerfestivals is voor veel feestvierders een vaste jaarlijkse afspraak geworden.”