Is jouw wachtwoord ooit gestolen? Op deze website kan je het testen

Op het internet is een hele handel ontstaan in gestolen Facebook-gegevens. Voor hackers is het niet zo moeilijk om de login van anderen te bemachtigen, net zoals hun hele online identiteit meldt VTM NIEUWS. Op een website kan je testen of jouw gegevens ooit gestolen zijn en via welke weg.

Vul uw e-mailadres in op deze website, en je krijgt ofwel een rood of groen scherm te zien. Bij een rood scherm krijg je een overzicht langs welke weg er gegevens gestolen werden. Als dat het geval is pas je best jouw wachtwoord aan.

IT-expert Nico Cool raadt trouwens aan om regelmatig je wachtwoorden aan te passen. Het is ook veiliger om verschillende wachtwoorden in te stellen voor verschillende accounts. Zo kunnen hackers die één gestolen wachtwoord hebben, niet aan al je gegevens raken.

LEES OOK: Met deze wachtwoorden maak je het criminelen wel heel makkelijk