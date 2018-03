Heusden-Zolder -

Zaterdag even voor middernacht is de brandweer opgeroepen voor een brand in de Rode Kruisstraat in Heusden. De elektriciteitskabels die naar de gevel van het huis gingen, waren door een kortsluiting in brand gevlogen. Hierdoor was de dakrand beginnen smeulen. De brandweer had de situatie meteen onder controle. Er is geen schade aan het huis zelf.