Lummense paardenkliniek lanceert noodoproep: “Help ons veulen te redden alsjeblieft”

Lummen - Het veulen dat dinsdag in paardenkliniek Equitom in Meldert zijn moeder verloor is aan de betere hand. Toch heeft het dier nog steeds geen pleegmoeder gevonden. “We hebben het met eentje geprobeerd maar deze accepteerde het veulen jammer genoeg niet”, klinkt het op Facebook.

“We willen jullie erg bedanken voor de steun en de talrijke reacties die we hebben mogen ontvangen betreffende het weesveulentje”, is te lezen op de sociale media van paardenkliniek Equitom. “Het is een mirakel maar het gaat elke dag beter en beter met haar en ze heeft inmiddels een zuigreflex. We zijn dan ook dringend op zoek naar een geschikte pleegmerrie.”

Het veulen is wel nog te zwak om de kliniek te verlaten waardoor de pleegmerrie tot in Meldert zal moeten komen. “Dankzij het massaal delen hebben we al met een merrie geprobeerd maar deze accepteerde het veulen niet tot onze grote spijt. Help ons mee het veulen te redden alsjeblieft.”

Dierenarts Tom Mariën vertelde aan Radio 2 dat het veulen nu gevoederd wordt door medewerkers, maar dat dat niet meer te lang mag duren. “Het is absoluut nodig dat het dier zo snel mogelijk gesocialiseerd wordt en dat kan alleen als het door een merrie gezoogd wordt. Gebeurt dat niet of te laat, dan kan zo’n paard het moeilijk krijgen bij soortgenoten. En het kan ook gevaarlijk worden voor de mens en agressieve trekjes krijgen”

