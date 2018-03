Hoe oud zijn de Belgische F-16’s? Parlementair antwoord uit 2015 geeft duiding

Brussel - Al een hele dag woedt een fel debat tussen oppositiepartij SP.A en de N-VA-minister Vandeput over de vermeende leeftijd van de Belgische F-16’s. Vandeput zei bij VTM Niieuws dat onze toestellen “50 à 60 jaar” oud zijn, maar dat blijkt niet te kloppen. Van de 54 Belgische F-16’s zijn er 21 geleverd tussen 1982 en 1985. De overige toestellen hun leveringsdatum lag tussen 1988 en 1991. Dat blijkt uit een parlementair antwoord uit 2015. De oudste Belgische F-16 kan dus niet ouder zijn dan 36 jaar.

Parallel met de discussie over de achtergehouden rapporten over de F-16-levensduurverlenging, woedt zondag een debat tussen N-VA en sp.a over de precieze leeftijd van onze F-16’s. Volgens Karolien Grosemans (N-VA), die de Kamercommissie Defensie voorzit, zijn de toestellen 40 jaar oud en “versleten”. Sp.a-voorzitter John Crombez zegt dat ze tussen 1988 en 1991 in gebruik zijn genomen en dus ‘slechts’ 30 jaar oud zijn.

Vandaag verspreidden de Minister van Defensie en voorzitter van de parlementscommissie Defensie leugens over de leeftijd van de F16s. Nu zeggen ze dat het niet de leeftijd is maar de gezondheid van de toestellen. Dan staan we terug bij begin: de studies over de levensduur. #F16 — John Crombez (@johncrombez) 25 maart 2018

De discussie leefde niet alleen in de televisiestudio’s, maar ging in de loop van de namiddag gewoon door op de sociale media.

“Als ik Crombez hoor zeggen: Ik ga piloten uitsturen boven oorlogsgebied met vliegtuigen van 50 à 60jaar, dan zou ik eens willen vragen: wie vindt het verantwoord dat wij militairen zouden uitsturen in een toestel van 50-60 jaar? Ik ben als minister van Defensie verantwoordelijk voor die militairen en ik vind dat niet verantwoord”, aldus minister Vandeput bij VTM Nieuws.

Maximaal 36 jaar

Een parlementair antwoord uit 2015 geeft aan dat van de 54 toestellen die toen actief waren, de twee oudste dateerden van 1982, terwijl er negen in 1983 werden afgeleverd. De meest recente F-16’s dateren van 1991. Het hoogst aantal vlieguren lag toen op bijna 6.000, terwijl de F-16’s doorgaans een levensduur van 8.000 uren wordt toegeschreven.

De gespecialiseerde website Belgian Wings bevestigt dat parlementair antwoord. Daar staat te lezen dat de oudste toestellen in 1979 geleverd werden. Die toestellen werden in de jaren 90 echter al uit de roulatie gehaald en verkocht. De oudste Belgische F-16 die momenteel nog dienst doet, dateert van 1982.

Oudste toestel in gebruik is van 1982. Jongste toestel uit 1991. Oudere toestellen gaandeweg verkocht. Op welke leeftijd / km vervang jij je auto? Kernvraag blijft: willen wij een defensie die ingezet kan worden of niet? — Steven Vandeput (@svandeput) 25 maart 2018

“Persoonlijke missie”

De gemiddelde Vlaming ligt echter niet wakker van die F-16’s en vindt de vervanging van die toestellen overbodig, aldus een enquête van VTM Nieuws. Vandeput gaf al aan het buikgevoel van de Vlaming te begrijpen, maar zegt dat ook “België een steentje moet bijdragen in de internationale bondgenootschappen”.

“Iedereen verwacht dat we een leger hebben, maar de vraag is wat met dat leger gaan doen. Jaar na jaar werd Defensie afgebouwd maar vandaag zijn we zo ver geraakt dat we onze vliegtuigen, schepen en landvoertuigen moeten vervangen.”

“Ik neem het als een persoonlijke missie om de mensen veel duidelijker te maken hoe belangrijk het is dat we blijven investeren in onze internationale veiligheid”, zegt Vandeput.