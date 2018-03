Zijn er nog twijfels? Sagan wint op overtuigende wijze Gent-Wevelgem

Ondanks het goede weer kregen we een prachtige Gent-Wevelgem te zien. Twee keer de kemmel en de ‘plugstreets’ zorgden ervoor dat een elitegroep in Wevelgem spurtte voor de zege. In die spurt schudde Peter Sagan alle twijfels van zich af door overtuigend te winnen voor Elia Viviani en Arnaud Démare.

Zonnig en haast geen wind: fijne weersomstandigheden voor het talrijk opgekomen publiek maar voor het wedstrijdverloop was dit aanvankelijk geen goede zaak. Een snelle start zorgde ervoor dat het behoorlijk lang duurde vooraleer de vroege vlucht tot stand kon komen maar uiteindelijk geraakten toch zes renners voorop: onze landgenoten Frederik Frison en Jimmy Duquennoy, de Portugees Gonçalves, de Italiaan Ganna en de Nederlanders Van Goethem en Van Schip. De zes kregen een vrijgeleide, hun maximale voorsprong bedroeg iets meer dan tien minuten.

Windloze Moeren

De passage doorheen De Moeren, de polderzone waar de wind vaak voor waaiervorming zorgt, bleek bij gebrek aan wind een maat voor niets. Het peloton trok gegroepeerd richting heuvelzone en halveerde intussen de voorsprong van de leiders. Het was wachten op de dubbele beklimming van de Kemmelberg om enig animo te krijgen. Opnieuw was het Quick-Step dat de debatten leidde met een zéér aandachtige Viviani in de voorste rangen. Ook Wout van Aert ging zeer vlot mee over de eerste keer Kemmel.

Toch liep alles samen en trok het peloton in strakke draf richting ‘plugstreets’, de onverharde stukken weg die voor bijkomende schifting richting tweede beklimming Kemmel moesten zorgen. BMC nam het commando op de onverharde wegen wat tot meerdere breuken in het peloton zorgde. Vooral de Zwitser Kung maakte indruk maar echt groot was de schade niet.

In de aanloop naar de tweede beklimming van de Kemmel regende het aanvallen van renners die met voorsprong aan de tweede klim wilde beginnen. Heel even leek een fraaie groep, met onder meer Sagan, weg te rijden maar AG2R bracht alles weer samen.

Tweede keer Kemmel

De zes koplopers haalden nog net met voorsprong de tweede beklimming van de Kemmel waar het uitgedunde peloton helemaal ontplofte. Toch slaagden vier renners er nog voor de Kemmel in om weg te geraken uit het peloton: Julien Vermote, Jelle Wallays, Alex Kirsch en de Rus Kuznetzov. Zij sloten net voor de Kemmel aan bij de zes leiders zodat we tien man voorop kregen.

De tweede beklimming van de Kemmel leverde heel wat krachtpatserij op: Vanmarcke imponeerde, Van Aert ging vlotjes mee maar ook de meeste spurters overleefden de tweede beklimming. Viviani, Stuyven en andere Démares gingen makkelijk mee, op 25 kilometer waren de laatste vluchters eraan voor de moeite en kregen we een kopgroep van een dertigtal renners op weg naar Wevelgem met heel wat snelle mannen aan boord: Viviani, Stuyven, Mezgec, Modolo, Debusschere, Laporte, Matthews en andere Trentins. Ook de verwachte kopmannen Van Avermaet, Naesen, Vanmarcke en Van Aert tekenden present.

Met al die sprinters aan het front stond het vast dat vooraan aanvallen zouden volgen. Quick-Step hield echter het tempo hoog in dienst van Viviani. Met Lampaert, Gilbert en Stybar beschikte hij als enige over een benijdenswaardige spurttrein. Gilbert reed tot op het gaatje om te voorkomen dat er nog vluchtpogingen zouden komen. Late uitvallen van Van Avermaet en Vanmarcke werden nog geneutraliseerd zodat er uiteindelijk werd gespurt. In die spurt stond er geen maat op Peter Sagan die het haalde voor Viviani en Démare.