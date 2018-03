Jonge vrouw steekt uitbater kledingwinkel met mes in hals

De uitbater van een kledingwinkel in de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen heeft zondagnamiddag een messteek in de hals gekregen. “Een jonge vrouw viel de man aan in de winkel en stak hem in de hals”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

“Er zijn aanwijzingen dat de vrouw een familielid is van de man, en dat de ruzie zich in de familiale kringen bevindt, maar dat is nog niet duidelijk. Het onderzoek wordt momenteel gevoerd. Ook het labo is ter plaatse.”

De man verkeert niet in levensgevaar, en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan. De Sint-Gumarusstraat is momenteel afgesloten voor verkeer.