Bikinibody? Niet nodig: deze topjes verdoezelen je buikje

Niet tevreden over je buikje? Met enkele simpele stijltips ben je zo van die onzekerheid af. Deze topjes verdoezelen je buikje!

Kies voor topjes uit een losvallende stof

Hoe strakker de stof, hoe meer je je buik benadrukt. Soepele, losvallende stoffen die niet te strak rond je bovenlichaam zitten,brengen je lichaam in proportie en laten je buikje een stuk smaller lijken. Tip: hét model dat altijd werkt? Een A-lijn topje dat net op je heupen valt!

Hoe groter de print, hoe beter

Wie denkt dat prints allesbehalve wonderen doen voor je figuur, heeft het goed mis. Hoe groter en opvallender de print (denk: contrasterende kleuren of grafische lijnen bijvoorbeeld), hoe meer je de optische illusie wekt dat je buik een stuk smaller is.

Het zit hem in de details

Topjes of blouses met ruches, plooien of asymmetrische stukken zijn altijd een goed idee wanneer je je buikje wil verbergen. Op die manier gaat de aandacht naar je topje zélf, niet naar je probleemzone waar je onzeker over bent.