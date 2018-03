Skiërs in de buurt van het Russische Sochi wanen zich dezer dagen bijna op Mars. In het Krasnaia Poliana skigebied sloeg de sneeuw zowaar oranjerood uit. Geen reden tot paniek, weerspecialisten konden het fenomeen perfect verklaren: de oranje schijn op de sneeuw werd veroorzaakt door Saharazand, meegewaaid door de wind en uiteindelijk mee met regen uit de lucht gevallen. Ook in Roemenië en Bulgarije werd de oranje sneeuw al gezien.