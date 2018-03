Eindwinnaar Stoch wint ook laatste manche van Wereldbeker schansspringen

De Pool Kamil Stoch, die al zeker was van de eindzege, heeft zondag ook de laatste manche van de Wereldbeker schansspringen gewonnen. Hij bleef in het Sloveense Planica de Oostenrijker Stefan Kraft voor.

Voor Stoch was het al de 31e Wereldbekerzege, de negende van dit seizoen. Vooral zijn eerste sprong was met 245 meter sterk, in totaal noteerde hij 455,6 punten. Kraft pakte 440,1 punten, de Noor Daniel Andre Tande was derde met 439,6 punten. De eindzege van de Wereldbeker haalde Stoch, de olympische kampioen, eerder al binnen. Hij haalt het met een ruime voorsprong op de Duitser Richard Freitag.

Uitslag van zondag:

1. Kamil Stoch (Pol) 455,6 ptn

2. Stefan Kraft (Oos) 440,1

3. Daniel Andre Tande (Noo) 439,6

4. Robert Johansson (Noo) 438,2

5. Andreas Stjernen (Noo) 429,4

6. Richard Freitag (Dui) 427,9

7. Karl Geiger (Dui) 426,9

8. Johann Andre Forfang (Noo) 424,1

9. Peter Prevc (Sln) 424,1

10. Junshiro Kobayashi (Jap) 423,2

Eindstand Wereldbeker:

1. Kamil Stoch (Pol) 1.443 ptn

2. Richard Freitag (Dui) 1.070

3. Daniel Andre Tande (Noo) 985

4. Stefan Kraft (Oos) 881

5. Robert Johansson (Noo) 840

6. Andreas Wellinger (Dui) 828

7. Johann Andre Forfang (Noo) 821

8. Andreas Stjernen (Noo) 665

9. Dawid Kubacki (Pol) 633

10. Markus Eisenbichler (Dui) 597