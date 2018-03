Mignolet dinsdag in doel tegen Saudi-Arabië: “Ik ben dertig, ik wil regelmatig spelen”

Door het forfait van Thibaut Courtois mag Simon Mignolet nog eens op een speelkans rekenen. De doelman speelde bij Liverpool nog meer twee keer in 2018, bondscoach Roberto Martinez bevestigde dat hij dinsdag in de oefeninterland tegen Saudi-Arabië in de basis zal starten. “Het zal me goed doen om nog eens te kunnen spelen.”

Simon Mignolet zit in een vervelende situatie. Bij Liverpool zit hij sinds januari op de bank. “Ik speelde in 2018 maar twee matchen. Dat is het leven van een keeper, slechts eentje kan spelen. Op dit moment speel ik zo, maar sinds de eerste dag dat ik op de bank zit, ben ik gefocust op die mogelijk ene match die er komt. Ik moet professioneel blijven voor die kans. Ik voel me dan ook klaar nu Thibaut geblesseerd is. In de laatste wedstrijd die ik voor België speelde tegen Japan ging het goed. Ik heb genoeg ervaring om er iets goed van te maken. Ik ben er klaar voor. Het zou goed zijn dat ik kan spelen om wat ritme op te doen. Vooral mentaal ook zal het goed zijn om nog eens negentig minuten te spelen. Dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat Thibaut geblesseerd is.”

Mogelijk zoekt Mignolet na dit seizoen andere oorden op. “Ik heb al een paar keer gezegd dat ik wil spelen. Ik ben pas dertig jaar geworden, dan wil je regelmatig tussen de palen staan. Maar ik heb nog een contract voor drie jaar en op dit moment moet ik me focussen op het huidige seizoen. Het kan heel snel gebeuren dat ik door een blessure of schorsing toch plots weer in doel kom.”

Foto: Photo News

“Ik heb al een paar keer gezegd dat ik wil spelen”, ging Mignolet verder. “Ik ben pas dertig jaar geworden, dan wil je regelmatig tussen de palen staan. Maar ik heb nog een contract voor drie jaar en op dit moet ik me focussen op het huidige seizoen. Het kan heel snel gebeuren dat ik door een blessure of schorsing toch plots weer in doel kom.”

Bondscoach Roberto Martinez bevestigde alvast dat Simon Mignolet in doel zal staan tegen Saudi-Arabië. “Simon Mignolet zal Thibaut Courtois vervangen”, zegt Martinez. “Zo kan hij verder bouwen op de goede wedstrijd die hij speelde tegen Japan. Daar was hij goed in het coachen, hij pakte enkele goede ballen,... Het is een mooie kans voor Simon om nog eens te spelen. Al vind ik het jammer dat Thibaut Courtois naar huis is met een blessure. Het zou kunnen dat hij volgend weekend met Chelsea kan spelen, maar de wedstrijd van dinsdag komt nog te vroeg. Daarom is het beter voor de speler dat hij terugkeert naar zijn club.”

Dries Mertens: “Nog negen weken knallen”

De Rode Duivels speelden vanmiddag een klein toernooi op training. “We speelden vandaag een tornooi op training in drie ploegen: Antwerpen, Brussel-Leuven en de rest van België. En Brussel-Leuven, waar ik toe behoor, heeft gewonnen (lacht). Met Michy Batshuayi als kapitein.”

Foto: BELGA

Dries Mertens denkt voorlopig nog niet aan het wereldkampioenschap. De titelstrijd met Napoli houdt hem voorlopig meer bezig. “We hebben nog negen wedstrijden. Die willen we allemaal winnen. Ik hoop dat ik nu negen weken op een ongelooflijk topniveau blijf presteren. Want kampioen worden met Napoli, dat zou fantastisch zijn. Ik ga me dus zeker niet inhouden met het oog op het WK. We hebben na de competitie nog enkele dagen rust om te herstellen. Daarna zal ik wel klaar zijn, wees gerust.