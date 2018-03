Waarom u de komende dagen toch maar best extra oplet in het verkeer

Als u deze week de weg op moet, let u best een beetje extra op: door de omschakeling van winter- naar zomeruur gebeuren er de komende dagen tot de helft meer verkeersongevallen.

“We weten dat er vooral in de eerste week na de omschakeling meer ongevallen gebeuren”, aldus Stef Willems van VIAS (het voormalige Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) bij VRT NWS. Zo zouden er in de eerste week na de overgang naar zomeruur tot de helft meer ongevallen gebeuren. “Mensen hebben een uur minder geslapen en zijn daardoor meer vermoeid”, aldus Willems. Dat blijkt ook uit een recente studie van de KU Leuven: bestuurders die niet uitgeslapen zijn, hebben verminderde reflexen en zijn daarom sneller betrokken bij een ongeval.

Slaapexpert Johan Verbraecken (UZ Antwerpen) pleit onder andere daarom voor de afschaffing van de zomertijd. “De wintertijd loopt eigenlijk het dichtst bij ons natuurlijk slaapritme. Met de zomertijd wijken we daar al een uur van af, en door de overschakeling slapen we in die ene nacht nóg eens een uur minder. Zeker de eerste dag hebben de mensen dus last van een soort mini-jetlag.”

Ook weerman Frans Deboosere wil al langer af van het zomeruur. “Oorspronkelijk duurde de zomertijd van eind maart tot eind september, en dat was nog logisch: het deelde het jaar mooi in de helft. Maar onder invloed van de Britten hebben we de zomertijd verlengd tot eind oktober, waardoor de hele ochtendspits in het donker verloopt.” En ook dat werkt op zijn beurt natuurlijk weer ongevallen in de hand.

En Deboosere ziet nog een ander positief effect van een eventuele afschaffing van het zomeruur op het verkeer: “We veranderen het uur nu wel, maar maandag staan we toch gewoon allemaal weer op hetzelfde moment in de file. Ik begrijp dat sommige mensen het fijn vinden dat ze door het zomeruur iets vroeger kunnen gaan werken, maar dan moeten we onze werktijden beter leren spreiden. Laat wie vroeg wil werken desnoods al om vijf uur ’s ochtends beginnen. Op die manier zal het fileprobleem ook voor een groot deel oplossen: we hebben maar een paar procent minder auto’s nodig op het drukste moment van de dag om de files tegen te gaan.”

Toch nog dit: op lange termijn bekeken lijkt de overstap naar het zomeruur net minder verkeersongevallen op te leveren. Bij VIAS merken ze namelijk dat er tijdens de zomertijd minder ongevallen zijn dan in de winter. Vermoedelijk een gevolg van het feit dat het ’s avonds een uur langer licht blijft, en de meeste mensen dus naar huis rijden zonder last te hebben van een laagstaande zon. “Het alleen duurt even voor het bioritme van de mensen is aangepast”, aldus VIAS.