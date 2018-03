Man maakt metershoge val en zit klem in spleet van amper 20 centimeter

Een 55-jarige man uit Honolulu heeft doodsangsten uitgestaan toen hij viel in een smalle spleet tussen twee gebouwen. De man viel terwijl hij honkbal speelde op het dak van een gebouw.

De man viel wel vijf meter naar beneden en kwam klem te zitten in een spleet van amper 20 breed. Reddingswerkers probeerden hem omhoog te trekken met een touw, maar dat lukte niet. De brandweer hakte uiteindelijk een stuk uit de muur en kon de man na bijna vier uur uit zijn benarde situatie bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is er erg aan toe. Volgens getuigen gaat het om een zekere Mike, een in de buurt bekende dakloze.