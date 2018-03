Victoria Beckham lanceert eigen huidverzorgingslijn

Victoria Beckham veroverde al de modewereld, maar de voormalige Spice Girl is nu ook van plan om zich op wondere wereld van de cosmetica te storten. Zo is de ontwerpster volop in de weer met het ontwikkelen van een eigen huidverzorgingslijn én parfum.

Na haar eigen modelijn wil Victoria Beckham (43) nu ook een eigen cosmeticacollectie op de markt brengen. Dat maakte de ontwerpster bekend in een Facebook Live video vanuit haar winkel in Londen. Deze collectie vormt volgens haar een logische stap na de succesvolle samenwerking met Estée Lauder van twee jaar geleden, bestaande uit veertien beauty essentials, die in een mum van tijd uitverkocht raakte.

Haar eigen beautylijn zou hierop geïnspireerd zijn, liet ze nog weten in haar videoboodschap. "Ik ben druk bezig met het ontwikkelen van mijn eigen huidverzorgingsproducten, die naar mijn mening momenteel nog op de markt ontbreken. Als vrouw maak ik die producten die ik zelf nodig heb in mijn leven. Ik ben vastberaden dat ze het gat in de markt zullen vullen."

Victoria Beckham maakt ook sterk dat ze voor de cosmeticalijn enkel met de beste ingrediënten, de meest recente technologiën en de beste medewerkers aan de slag gaat.