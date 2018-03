Kersverse mama in shock na bekentenis van vroedvrouw die haar baby ter wereld bracht: “Ik had seks met je man”

“Proficiat, het is een meisje.” Die woorden verwacht je te horen uit de mond van je vroedvrouw, wanneer je net bevallen bent. Maar een Britse vrouw uit Liverpool kreeg een heel andere opmerking voorgeschoteld, nadat de verloskundige de baby stevig in haar armen had vastgehouden: “Ik heb seks gehad met je man, terwijl je zwanger was.”

“Ik keek zo uit naar de geboorte van mijn laatste kindje”, zei de moeder tegen de Liverpool Echo. “Maar dit was echt de meest afschuwelijke ervaring ooit. Je kan het je zelfs zo niet inbeelden.” En dat was allemaal de schuld van haar overspelige echtgenoot en vroedvrouw Joanne Lumsden.

In shock

Tijdens de bevalling zelf leek het nochtans dat het één van de mooiste dagen van het leven van haar gezin zou worden. Maar een dag nadat de vroedvrouw het kleine kindje in haar handen had gekregen, veranderde de ervaring in een nachtmerrie. De verloskundige bleek het gezin maar al te goed te kennen, zo zei ze zelf, nadat ze een dag later de vader van het kind te zien kreeg. De vroedvrouw had immers al maandenlang een affaire met hem, tijdens de zwangerschap.

“Zoals elke moeder kan begrijpen, heb ik mijn leven en dat van mijn kind in handen van de vroedvrouw gelegd. Ik vertrouwde haar, ik moest op haar kunnen bouwen. Ik dacht dat ze professioneel zou zijn, de medische steun zou zijn die mijn dochter en ik op dat moment nodig hadden. Ik was ervan overtuigd dat ze het op zijn minst goed met me voorhad”, reageert de moeder gechoqueerd. “Niet dus.”

Affaire met partner van patiënt

Al jarenlang had Lumsden honderden baby’s op de wereld gezet, maar bij dit kind was het anders. De vroedvrouw had de vader van het kleine meisje immers al een tijd geleden leren kennen, tijdens een vakantie in Benidorm. Na een stevig feestje met zijn vrienden, raakte hij aan de praat met de verloskundige. Ook al zaten er thuis een vrouw en drie kinderen op hem te wachten, toch besloot de man in te gaan op de avances van de jonge vrouw, waarna de twee een passionele relatie begonnen.

Hun affaire bleef niet bij een vakantieliefde, want de vroedvrouw en de getrouwde man zetten hun overspelige relatie verder toen ze terug in het Verenigd Koninkrijk aankwamen. Niets kon de twee van elkaar scheiden, zelfs de nieuwe zwangerschap van zijn vrouw niet. De ontrouwe echtgenoot begon zelfs afspraken bij de gynaecoloog te missen en zou geregeld “langer hebben moeten werken”, zodat hij tijd kon doorbrengen bij Lumsden.

Van zodra Lumsden zijn vrouw ontmoette, had ze al beseft wie zij was. Toch besloot de verloskundige op geen enkel moment in de voorbereiding van de geplande keizersnede zich terug te trekken als verloskundige of de vrouw het verschrikkelijke nieuws te brengen. Dat deed ze pas nadat ze bewust opdaagde tijdens de geboorte en zelf de pasgeboren baby in haar armen had gehad. Een week later belde ze de kersverse moeder opnieuw op, om alle details van de affaire uit de doeken te doen.

“Deze heel situatie heeft mijn hele gezin geruïneerd”, reageert de vrouw verslagen. “Ik zal nu voor eeuwig moeten leven met het beeld van die vroedvrouw in mijn gedachten, terwijl ze mijn meisje vasthoudt, wetende dat ze seks had met de vader van mijn baby tijdens mijn zwangerschap. En dat allemaal terwijl ze zich er perfect van bewust was.”

Consequenties

De vroedvrouw is geen onbekende. Tijdens een televisieprogramma op Channel 4 ‘One Born Every Minute’ kwam zij geregeld als verloskundige in beeld. Ondertussen is ze echter ontslagen, zo laat het Liverpool Women’s Hospital Trust weten. “We hebben meteen actie ondernomen na het horen van deze feiten”, aldus de woordvoerder. Er is ook een intern onderzoek gestart naar de dienst zelf en de verantwoordelijke van Lumsden.

En de ouders van de pasgeboren baby? Die zouden ondertussen uit elkaar gegaan zijn, maar de kersverse moeder doet haar uiterste best om sterk te blijven voor haar kinderen en een positieve relatie te onderhouden met haar ex-partner. Of de man nog steeds een relatie heeft met de vroedvrouw is niet bekend.

