Ghelamco waarschuwt: “Belastingbetaler riskeert opgezadeld te worden met verstrekkende gevolgen Eurostadion”

Brussel - Bouwbedrijf Ghelamco waarschuwt zondag de stad Brussel om niet zomaar de erfpacht op parking C op te zeggen. Vooraleer te beslissen, moet de stad alle gevolgen goed in kaart brengen, klinkt het in een persbericht. “De Brusselse belastingbetaler riskeert anders opgezadeld te worden met verstrekkende gevolgen van een ondoordachte beslissing.”

Nieuwswebsite Bruzz meldde eerder deze week dat de stad af wil van de erfpachtovereenkomst met bouwheer Ghelamco op het terrein dat gekozen was voor de bouw van het Eurostadion. Ghelamco verkreeg de erfpacht voor een symbolische euro gedurende 99 jaar. De stad wil onder die overeenkomst uit nu Brussel wegens de stadionperikelen uit de boot viel voor het EK voetbal in 2020.

Daarvoor zou het bestuur zelfs bereid zijn gerechtelijke stappen te nemen, meldde Bruzz. De kwestie komt morgen/maandag op de gemeenteraad. Schepen Alain Courtois wilde in reactie op de berichtgeving enkel kwijt dat hij geen commentaar geeft voor de volgend gemeenteraad.

“Ghelamco reageert verrast op de intentie van de stad Brussel om de erfpacht op parking C op te zeggen. Temeer omdat dit via de pers moest vernomen worden, zonder voorafgaandelijke overleg”, reageert de raad van bestuur van Ghelamco zondag. Ghelamco waarschuwt daarbij dus de stad. “De erfpachtovereenkomst en de vrijwaring van Brussel met betrekking tot elk gevolg van de niet-afschaffing van de buurtweg, vereisen een actieve medewerkingsplicht inclusief de plicht om te goeder trouw samen te zoeken naar oplossingen. Als bouwheer verwachten we dat de stad zich daaraan houdt.”

Ghelamco roept de stad op tot “constructief overleg” en verdedigt nogmaals het stadion, ook al is het EK zelf niet meer mogelijk. De hindernissen voor het stadion zijn niet onoverkomelijk, stelt de bouwfirma. Die hindernissen “kunnen en zullen geremedieerd worden, én binnen de krijtlijnen van de publieke biedingsprocedure van de stad Brussel”. Brussel moet zich aan de afspraken houden, vervolgt Ghelamco, dat rechtszekerheid vraagt.

“Waar eerst tegen de klok werd gewerkt voor UEFA2020, wordt nu constructief en te goeder trouw een vervolgtraject uitgewerkt voor én met de stakeholders om samen tot uitvoerbare ‘duurzame’ oplossing te komen.” Het schepencollege vraagt maandag aan de gemeenteraad een volmacht “om het project Eurostadium niet meer verder te zetten”, zo leert de agenda.