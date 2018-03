Roze oogschaduw is de beautytrend voor de komende lente

Of je nu gaat voor subtiel met zachte pasteltinten of voor dramatisch met felle neonkleuren, roze oogschaduw is het komende seizoen een echte hit. Zowel op de catwalks als op de rode lopers wordt er volop mee geëxperimenteerd. Laat je inspireren.

'Pink eye' is één van de meest recente trends in de beautywereld, waarbij allerhande roze en rode pigmenten op en rond de oogzone worden aangebracht. Ontwerpers en celebrities toonden de voorbije maanden al volop hun liefde voor deze trend, nu jij nog. De volgende foto's illustreren de mogelijke opties. Experimenteren is de boodschap.

Make-upartiest Pat Mac Grath dook voor Valentino tot twee keer toe in zijn roze maquillagekit: een keer voor de coutureshow in subtiele tinten die ook op de wang zijn aangebracht en één keer voor de voorstelling van de zomercollectie met roze eyeliner.

Ook een andere make-upartiest Ying Chu ging met felle tinten roze aan de slag en voegde er zelfs nog wat glitter aan toe.

Model Emily Ratajkowski koos voor deze gedurfde look met rode pigmenten op de afterparty van de Golden Globes.

Bij actrice Emily Clarke ligt dan weer de nadruk op zachtroze tinten voor een zeer subtiele, fragiele toets.

Sophie Bush koos voor mooie felle tinten die prachtig matchten met haar felroze jurk op de rode loper.