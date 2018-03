Meghan Markle geeft hint over babyplannen

Tijdens een werkbezoek in Belfast op vrijdag sprak Meghan Markle zich uit over de gezinsuitbreidingsplannen van het koppel. Toen ze samen met lokale ondernemers in gesprek waren, vertelde ze na de voorstelling van hun collectie van babyproducten het volgende: "Ik ben zeker dat wij op een bepaald moment het volledige pakketje nodig zullen hebben".

Het koninklijke huwelijk van Meghan Markle en prins Harry komt steeds dichterbij, maar het koppel kijkt blijkbaar al vol verwachting uit naar de volgende stap in hun relatie. Tijdens een werkbezoek in Belfast op vrijdag zag het gelukkige stel een presentatie van een babycollectie van lokale ondernemers en gaf Meghan daarna meteen een hint mee over hun persoonlijke kinderplannen.

Zo vertelde ze het koppel Adam en Sinead Murphy het volgende: "Ik ben zeker dat wij op een bepaald moment het volledige pakketje nodig zullen hebben". Deze uitspraak bevestigt eerdere geruchten over de grote kinderwens van Meghan Markle en prins Harry. Ook volgens Katie Nicholl, auteur van 'Harry: Life, Loss, and Love' zal een koninklijke baby niet lang uitblijven. "Mijn bronnen bevestigen dat prins Harry er enorm naar uitkijkt om een gezin te starten, kort na hun huwelijk zelfs."

Tijdens het interview naar aanleiding van hun verloving stak prins Harry zijn kinderplannen ook al niet onder stoelen en banken. Zo sprak hij de hoop uit om samen met Meghan in de nabije toekomst snel een gezin te kunnen starten.