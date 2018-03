Stoffel Vandoorne: "Dit is een geweldige start van het F1-seizoen"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte tijdens de GP van Australië als negende en behaalde zo meteen zijn eerste punten van het nieuwe F1-seizoen. Vandoorne blikt met een goed gevoel terug op de race.

Nadat Vandoorne tijdens de kwalificatie de twaalfde tijd had gereden mocht hij door de gridstraf voor Valtteri Bottas de race van op de elfde plaats aanvatten. Vlak achter teamgenoot Fernando Alonso maakte onze landgenoot een redelijk goede start en bleef hij vervolgens uit de problemen in de eerste bochtencombinatie.

Vandoorne reed nadien een solide race maar kende wat pech tijdens de virtuele safety car. Hij verloor wat tijd en enkele posities, waardoor hij uiteindelijk als negende over de finish reed.

"Het is een geweldig resultaat voor het team om beide wagens vandaag in de punten te hebben. Het is een groot verschil met vorig jaar en ik denk dat we enorm veel potentieel voor de toekomst hebben," aldus Vandoorne. "Ik kende wat pech bij de virtuele safety car, aangezien ik volgens mij meer naar voor had kunnen finishen. Ik denk echter dat we voor de openingsrace van het nieuwe seizoen zeer blij kunnen zijn."

"Ik ben zeer optimistisch voor de rest van het jaar. We weten dat er dit seizoen meer op komst is en onze samenwerking met Renault is nog erg nieuw. Dit was onze eerste race samen en we weten dat er de komende races nieuwe onderdelen op komst zijn. Ik hoop dat we dat ook op het circuit kunnen laten zien. De basis zit goed. We hebben enkele zaken om aan te werken en nu moeten we beter blijven worden om zo beter te presteren en meer punten te behalen."

Vandoorne was ook erg tevreden over de racesnelheid die McLaren tijdens de GP van Australië kon tonen.

"Onze performance tijdens de race was redelijk goed. We waren aan het vechten met wagens van Renault en Red Bull, wat positief is. Ik denk dat er zeker nog wat marge voor progressie is," aldus Vandoorne.

"Dit is een geweldige start van het seizoen en na deze race heb ik het gevoel dat er bijzonder veel potentieel is voor de toekomst. We moeten als team ambitieus zijn en ik kijk al uit naar de volgende race."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: