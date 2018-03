Dat wordt drummen op het dek: grootste cruiseschip ter wereld te water gelaten

Twee jaar geleden vielen de monden al open bij het aanschouwen van de ’Harmony of the seas’, een mastodont van een cruiseschip. Nu is er dus de ’Symphony of the seas’, net iets groter en zo meteen het grootste cruiseschip ter wereld. Het schip werd in het Franse Saint-Nazaire te water gelaten en is op weg om zijn eerste tocht met passagiers te maken.

De ’Symphony of the seas’ is een heuse varende stad, met talloze restaurants en ontspanningsruimtes. In de liefst 2.700 kajuiten is plaats voor meer dan 8.000 mensen, van wie ongeveer 2.200 bemanningsleden. Er werd twee jaar gebouwd aan het gigantische luxeschip dat 362 meter lang is, een breedte heeft van 66 meter en een slordige 230.000 ton weegt.

De gigant vaart nu de Loire af en meert aan in de Spaanse havenstad Malaga. Het eerste zomerseizoen van de Symphony of the Seas zal zich volledig afspelen in Europa, met Barcelona als thuishaven. Tot oktober pendelt het schip tussen steden als Marseille, Rome en Napels. Daarna zet de ’Symphony’ koers naar Miami, in de Verenigde Staten. Daar is het hoofdkwartier van rederij Royal Caribbean Cruises, de eigenaar van het schip. Ook vanuit Miami zal het talloze cruisetochten maken, want de rederij wil uiteraard centen verdienen met de ’Symphony’.

Als je weet dat de bouw van de boot liefst 1 miljard euro kostte, kan je al raden dat het schip niet vaak stil zal liggen en zo veel mogelijk passagiers zal vervoeren.

Foto: EPA-EFE

Door de grootte van de boot, kan het cruiseschip niet zomaar in elke havenstad aanmeren. En al is het prestigieus, niet elke havenstad staat te springen om de gigant te ontvangen. Als zo’n boot aanmeert, zet dat immers enorme druk op de al drukke toeristische centra.

Op cruise gaan wordt steeds populairder. Maar met zijn talloze ontspanningsmogelijkheden zoals zwembaden, glijbanen, pretparken, cinema, restaurants en winkels, kan je de ”Symphony of the Seas” ook gewoon beschouwen als een drijvende vakantiebestemming op zich. Zwembroek niet vergeten is de boodschap.