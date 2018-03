Courtois moet geblesseerd afhaken bij Rode Duivels en keert al terug naar Engeland

Thibaut Courtois zal dinsdag zeker niet tussen de palen staan in de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië. Onze nationale nummer één ondervindt te veel hinder van een blessure aan de hamstrings en is zondagmorgen teruggekeerd naar Engeland. Het is nog onduidelijk wie hem zal vervangen.

Ook Marouane Fellaini is nog niet 100% in orde: de middenvelder van Manchester United blijft vandaag binnen. Bondscoach Roberto Martinez moet nog beslissen wie dinsdag tegen Saudi-Arabië de plek van Courtois inneemt in het Duivelse doel. Met Simon Mignolet, Matz Sels en Koen Casteels zitten nog drie andere doelmannen bij de selectie.