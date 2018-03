Deze celebrities woonden The March of Our Lives bij

Op zaterdag trokken ook massaal veel celebrities de straat op om de jongeren tijdens The March of Our Lives een hart onder de riem te steken. Zo klommen Rita Ora, Ariane Grande en Miley Cyrus het podium op om het evenement muzikaal te omkaderen en spraken Matthew McConaughey, Laura Dern en Amy Schumer het publiek toe. Anderen wandelden dan weer samen met de demonstranten het parcours af.

Actrice Laura Dern sprak het publiek toe In Los Angeles. Zij bracht haar dochter Jaya Harper (13) mee, die ook nog steeds op de schoolbanken vertoeft.

Ook powerkoppel George en Amal Clooney maakten hun opwachting in Washington DC.

Paul McCartney marcheerde samen met zijn vrouw Nancy Shevell in New York mee.

In Washington DC liepen presentator Jimmy Fallon en Dennis Rodman elkaar tegen het lijf voor ze de straat optrokken.

Zangeres Rita Ora was één van de vele muzikanten die hun steun betuigden door voor muzikale omkadering te zorgen.

Zangeres Lady Gaga begaf zich dan weer het liefst tussen het volk. Samen met een aantal studenten nam zij een demonstratievideo op, die ze daarna op Twitter plaatste.

Actrice Amy Schumer begaf zich in Los Angeles op het podium om de scholieren toe te spreken.

Ook modellen Kendall Jenner, Hailey Baldwin en actrice Jaden Smith begaven zich tussen het volk om er lustig op los te scanderen.

rallying with kendall jenner, hailey baldwin, and jaden smith? casual #MarchForOurLives pic.twitter.com/LdssaFKQF2 — cassie ? (@delicatemila) 24 maart 2018

Acteur Matthew McConaughey verscheen samen met zijn vrouw en dochtertje een statement door in Texas het publiek toe te spreken.

Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford, nam vriendin Charlotte Lawrence, dochter van actrice Christa Miller, mee op sleeptouw in Los Angeles.

#marchforourlives ?? Een bericht gedeeld door Kaia (@kaiagerber) op 24 Mrt 2018 om 12:51 (PDT)

Ook zangeres Ariane Grande klom het podium van op om een optreden te geven.