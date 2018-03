Fernando Alonso tijdens GP van Australië verkozen tot 'Driver of The Day'

De Spanjaard Fernando Alonso is tijdens de GP van Australië, de eerste race van het nieuwe F1-seizoen, verkozen tot 'Driver of the Day'.

Tijdens de races kunnen de F1-fans hun favoriete rijder van de dag verkiezen. Het is één van de vele manieren waarop de Formule 1 de sport dichter bij de fans wil brengen.

In Australië reed Fernando Alonso in zijn McLaren een zeer sterke race. Van op de tiende plaats slaagde hij erin om niet alleen naar de vijfde plaats te rijden en heel wat punten te behalen, de Spanjaard charmeerde met zijn strijdlust ook de F1-fans. Die F1-fans verkozen hem dan ook als eerste 'Driver of The Day' van het nieuwe F1-seizoen.

Alonso kon dus op meer stemmen rekenen dan racewinnaar Sebastian Vettel. Vettel werd vorig jaar tijdens maar liefst zeven races tot 'Driver of The Day' verkozen. Vandaag zal de Duitser echter vooral een feestje bouwen omwille van zijn overwinning en zijn leidersplaats in de wk-tussenstand.

