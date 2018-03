N-VA wist in 2016 al van geheime F-16-rapporten

Wist Defensieminister Steven Vandeput al in 2016 over het bestaan van studies over de verlenging van de levensduur van de Belgische F-16’s? N-VA-partijgenote Karolien Grosemans interpelleerde de minister alvast in 2016 al eens in de Kamer over de kwestie, schrijft De Tijd.

“Er zijn beweringen over geheime rapporten van Defensie. Defensie zou rapporten verbergen omdat het absoluut wil vermijden dat de wereld op de hoogte is dat de levensduur van de F-16’s wel kan worden verlengd”. Dat waren de woorden van Karolien Grosemans (N-VA) eind mei 2016 in de Kamercommissie Defensie.

Vandeput reageerde toen dat de levensduur niet verlengd kon worden, en Grosemans ging er niet verder op in: “Ik hoop dat die spookverhalen nu eindelijk kunnen stoppen, zowel in de debatten als in mijn mailbox’, aldus nog Grosemans, die de geruchten dan ook klasseerde als “complottheorieën”.

Maar dat de geruchten over het bestaan van de studie al in 2016 de ronde deden, doet vragen rijzen bij de verbaasde reactie van minister Vandeput toen SP.A-voorzitter John Crombez hem dinsdag confronteerde met het geheim gehouden rapport van producent Lockheed Martin en interne mails bij Defensie. Toen zei de minister dat hij “met de hand op het hart kan zeggen” dat hij geen weet had van het rapport.

Vandeput kondigde zaterdag in een interview met onze krant reeds aan dat hij geen tweede termijn als minister van Defensie ambieert. Een beslissing die niets te maken heeft het huidige schandaal, zegt hij zelf. “Er zijn andere departementen waar het wel kan, maar hier heb je een zekere frisheid nodig.”