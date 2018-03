“Het ging de hele tijd over het werk, tot ’s avonds in bed toe”

Wie zich afvraagt wat Jonas Geirnaert (35) de voorbije jaren heeft uitgevreten, krijgt maandag een antwoord op Telenet. Dan wordt ‘De Dag’ aangeboden, de dramareeks die hij samen met zijn levensgezellin Julie Mahieu (33) bedacht. “We hebben heel lang over niets anders gepraat dan ‘De Dag’”, zeggen ze. “Maar soms hebben we ook tegen mekaar gezegd: ‘Oké, en nu gaan we nog eens een gewoon koppel zijn.’”

Het jaar is nog jong, maar we durven nu al voorzichtig te suggereren dat ‘De Dag’ het wel eens zou kunnen schoppen tot beste Vlaamse serie van 2018. Lees op pagina 13 waarom we dat vinden, zodat we hier ...