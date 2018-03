Vandoorne pakt meteen eerste punten in seizoensopener Australië, Vettel verrast Hamilton

Sebastian Vettel heeft net zoals vorig jaar de eerste race van het F1-seizoen gewonnen. De Duitser profiteerde optimaal van een virtual safety car en kon zo regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen verschalken. Stoffel Vandoorne won door uitvalbeurten enkele plekjes en werd knap achtste.

Voor Lewis Hamilton was het gisteren business as usual: de Brit verpletterde de concurrentie tijdens de kwalificaties en kon bij de start zonder problemen zijn positie beschermen tegenover het Ferrariduo Räikkonen-Vettel. Achter de top drie maakte Kevin Magnussen (Haas) een sterke start: de Deen ging Max Verstappen (Red Bull) onmiddelijk voorbij. Dat zinde onze noorderbuur duidelijk niet, want Verstappen ging onmiddelijk in de aanval. Het leidde tot enkele spectaculaire powerslides, maar posities won hij niet. Integendeel: na 13 rondes ging Verstappen in de rondte in de eerste bocht, wat hem eensklaps drie posities kostte.

Goede strategie Ferrari, drama bij Haas

Met Sergey Sirotkin (Williams), Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) en Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) vielen drie rijders al vroeg uit. Helemaal voorin leek Hamilton freewheelend op weg naar zijn eerste zege van het seizoen. Ferrari besloot het dan maar op strategie te proberen: het haalde nummer twee Räikkönen als eerste naar binnen, de ronde nadien volgde Hamilton zijn voorbeeld terwijl Vettel zijn eerste stint probeerde te rekken. Intussen liep het bij Haas, dat met Kevin Magnussen en Romain Grosjean op een zeer knappe vierde en vijfde plek lag, compleet fout: beide rijders kregen te maken met een falende wheelgun bij hun pitstops en moesten de strijd staken. Grosjean parkeerde zijn auto bovendien op een gevaarlijke plek, waardoor een virtual safety car en nadien zelfs de echte safety car de baan opkwam.

Een beeld van de start. Foto: EPA-EFE

Bij Ferrari wreven ze zich in de handen, want Vettel kon meteen naar binnen en zo kostbare tijd winnen. Het strategische plannetje van Ferrari loonde perfect: na Vettels stop bleef de Duitser eerste, voor Hamilton én Räikkönen. Andere grote winnaars van het drama bij Haas waren Daniel Ricciardo (Red Bull) en Fernando Alonso (McLaren), die plots vierde en vijfde lagen. Dat alles zorgde voor een intense tweede racehelft: Vettel kwam onder zware druk te staan van Hamilton voor de zege, terwijl ook Räikkönen meermaals moest verdedigen om Daniel Ricciardo van het podium te houden.

Grote veranderingen zouden er ondanks de kleine verschillen niet meer gebeuren vooraan: Vettel kwam ondanks de dreiging van Hamilton als eerste over de meet voor de Brit, Räikkönen zorgde ervoor dat ook de tweede Ferrari op het podium kwam. Thuisrijder Ricciardo viel net naast het podium, terwijl Fernando Alonso een knappe vijfde plek scoorde. Max Verstappen sloot af op een teleurstellende zesde plek voor Nico Hülkenberg (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Stoffel Vandoorne (McLaren) en Carlos Sainz (Renault).

Meteen puntjes voor anonieme Vandoorne

Voor Stoffel Vandoorne was het al met al een vrij anonieme openingsrace. Onze landgenoot vertrok vanaf de elfde plek en zou zich uiteindelijk door de pech van Grosjean en Magnussen naar de negende plek opwerken. Onze landgenoot kwam ook Carlos Sainz (Renault) nog voorbij, maar moest anderzijds wel de Mercedes van Valtteri Bottas voorbij laten gaan. Met zijn negende plek sprokkelt Vandoorne wel meteen twee WK-puntjes.

1 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari -

2 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5.036

3 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 6.309

4 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 7.069

5 Fernando Alonso McLaren Renault 27.886

6 Max Verstappen Red Bull TAG 28.945

7 Nico Hulkenberg Renault Renault 32.671

8 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 34.339

9 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 34.921

10 Carlos Sainz Jr. Renault Renault 45.722

11 Sergio Perez Force India Mercedes 46.817

12 Esteban Ocon Force India Mercedes 1'00.278

13 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1'15.759

14 Lance Stroll Williams Mercedes 1'18.288

15 Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1 lap

16 Grosjean Haas Ferrari 34 laps

Opgaves:

17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 36 laps

18 Pierre Gasly Toro Rosso Honda 45 laps

19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 53 laps

20 Sergey Sirotkin Williams Mercedes 54 laps

