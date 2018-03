Zangeres Katerine voor het eerst mama

Zangeres Katerine Avgoustakis (34) is bevallen van een dochtertje. Olivia werd vrijdagochtend geboren. Het is het eerste kindje voor Katerine. Haar echtgenoot Claudio, met wie ze in de zomer van 2015 is getrouwd, heeft al een zoontje Floris uit een vorige relatie.

Katerine, die een Griekse vader en Vlaamse moeder heeft, won in 2005 de VTM-talentenjacht Star Academy. Een jaar later nam ze deel aan de Vlaamse preselectie voor het Eurovisiesongfestival. In 2010 zorgde de zangeres voor commotie in thuisland Griekenland. Ze had zich toen ingeschreven voor de voorrondes van het Eurovisiesongfestival en werd prompt gebombardeerd tot topfavoriete. Kort daarna werd ze gediskwalificeerd omdat haar liedje al een tijdje te horen was op YouTube. De jongste jaren is het stil rond de zangeres en scoorde ze geen hits meer. Haar tweede soloalbum haalde in 2008 slechts de 82e plaats in de Ultratop.