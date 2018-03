Boris Johnson ontkent vals spel bij Brexit-referendum: “Compleet belachelijk”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, uithangbord van de Brexit-campagne, heeft zaterdag ontkend dat zijn kamp de regels heeft overtreden op de campagnefinanciering bij het referendum in 2016. Hij noemde de beschuldigingen zaterdag “belachelijk”.

Een klokkenluider verklaarde dat Vote Leave, de belangrijkste groep die campagne voerde voor de Brexit, geld stortte aan een kleinere groep, waar het goede banden mee onderhield, om onder het uitgavenplafond te blijven. De Britse kieswet verbiedt coördinatie tussen campagnes die verondersteld zijn onafhankelijk te zijn.

Boris Johnson noemde de verklaringen in de krant The Observer en op nieuwszender Channel 4 News “compleet belachelijk”. “#VoteLeave heeft op een eerlijke manier gewonnen - en wettelijke. We verlaten de Europese Unie binnen een jaar”, schreef hij op Twitter.

Volgens de informatie van The Observer en Channel 4 News schurkte Vote Leave aan tegen het wettelijke plafond van 7 miljoen pond (8 miljoen euro). Het doneerde daarom 625.000 pond aan een kleine pro-Brexitgroep genaamd BeLeave in de laatste dagen van de campagne voor het referendum.

Shahmir Sanni, die voor de BeLeave-campagne werkte, zei dat Vote Leave betrokken was bij het werk van de groep en dat ze “BeLeave gebruikt hebben om boven het uitgavenplafond te stijgen, en niet een beetje”. “Ze zeiden dat het niet gecoördineerd was, maar dat was het wel”, zei Sanni aan Channel 4 News.

Vote Leave ontkende de beschuldigingen. Een woordvoerder zei dat de kiescommissie hierover al twee keer in het voordeel van de groep heeft geoordeeld. Een woordvoerder van de kiescommissie daarentegen zei dat ze “geen commentaar geeft op lopende onderzoeken”.