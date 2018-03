De eerste winnares van het Eurovisiesongfestival, Lys Assia, is overleden. De Zwitserse schlagerzangeres overleed zaterdag op 94-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Zollikerberg in het kanton Zürich. Dat bericht het Zwitserse nieuwsagentschap SDA op basis van haar gewezen secretaris Jean Eichenberger.