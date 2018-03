Opschudding in Miami: Federer verliest nummer 1-plaats en geeft forfait voor Roland Garros

Upset in Miami! @TKokkinakis fights to defeat World No.1 & defending champion Federer 3-6 6-3 7-6(4) #MiamiOpen pic.twitter.com/0S03KqoDq1

Roger Federer is verrassend gesneuveld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Miami. De Zwitser moest zijn meerdere herkennen in de 21-jarige Australiër Thanasi Kokkinakis, die slechts 175e op de ATP-ranking staat. Na een thriller werd het 3-6, 6-3 en 7-6 (7/4). Door die verrassende uitschakeling verliest Federer zijn eerste plaats op de ranking. Nadien kondigde de Zwitser bovendien aan dat hij het volledige gravelseizoen (en dus ook Roland Garros) aan zich voorbij laat gaan dit jaar.

Federer verdedigde zijn titel op het hardcourt in Florida en verliest dus een pak rankingpunten. De Spanjaard Rafael Nadal, wegens een blessure aan het rechterbovenbeen afwezig in Miami, lost Federer zo opnieuw als nummer een van de wereld af. Maandag 19 februari moest Nadal de eerste plaats op de ATP-ranking tijdelijk afstaan aan Federer, maar op maandag 2 april begint de 31-jarige Spanjaard aan zijn 168e week als nummer een. Op 18 augustus 2008 kwam hij voor het eerst op kop van de ATP-ranking. Ook toen loste hij Federer af.

De twee zullen elkaar alvast niet tegenkomen op Roland Garros. Na zijn verrassende uitschakeling liet Federer verstaan niet te zullen deelnemen aan het Franse Grand Slam-toernooi. Meer zelfs: hij laat het volledige gravelseizoen aan zich voorbij gaan.

Voor Federer was het na zeventien opeenvolgende zeges de tweede nederlaag op rij. Vorige week raakte hij zijn ongeslagen status in 2018 kwijt door in de finale van het Masters 1.000 van Indian Wells (Californië) te buigen voor Juan Martin del Potro (ATP-6).

Kokkinakis is de laagst geklasseerde speler die de nummer één van de wereld klopt in 15 jaar. In 2003 verloor toenmalig nummer één Lleyton Hewitt van het nummer 178 van de wereld, ene Francisco Clavet.

