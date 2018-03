Vijfde plaats voor junior Evelien Van Kerckvoorde op 500 meter in EC-finale shorttrack

Evelien Van Kerckvoorde is zaterdag in het Letlandse Ventspils op de Europa Cup-finale shorttrack op de 500 meter vijfde geworden bij de junioren. Ze won de B-finale.

De 17-jarige rijdster had de A-finale gemist door in de halve eindstrijd achter de Nederlandse talenten Marijn Wiersma en Xandra Velzeboer als derde te finishen. Op de 1.000 meter werd Van Kerckvoorde in een door Velzeboer gewonnen halve finale door een straf uitgeschakeld. Vrijdag had de rijdster van de Shorttrack Club De Kristallijn uit Gent ook al de B-finale van de 1.500 meter gewonnen.

Bij de senioren eindigde Daphne Merlevede net als op de 1.500 meter tweede in de B-finale. Zij moest buigen voor de Kroatische Katarina Buric.

De drie jongere Belgische junioren, Warre van Damme, Nienke Schepers en Warre Noiron, konden zich niet in de top tien plaatsen.

De vijf Belgische deelnemers in Ventspils hebben zich via de Star Class wedstrijden voor de finale geplaatst. Tegenstanders zijn de beste shorttrackers van de Danubia Series, een wedstrijdenreeks voor de Oost-Europese subtop. Vorig jaar werd de finale in Hasselt gehouden.