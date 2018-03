Knieblessure houdt NBA-ster Stephen Curry weken aan de kant

Stephen Curry van Golden State Warriors staat opnieuw een aantal weken aan de kant. De topschutter van de regerend kampioen in de NBA raakte vrijdagavond bij zijn rentree tegen Atlanta Hawks weer geblesseerd. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Curry een band in zijn linkerknie heeft verrekt. Hij moet zeker drie weken rust houden, waarna hij nogmaals wordt onderzocht. Het is de vraag of Curry op tijd fit is voor de play-offs, die op 14 april beginnen.

Curry was tegen Atlanta Hawks juist teruggekeerd van een enkelblessure die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Hij was aardig op dreef met 29 punten en met name door zijn scores in het derde kwart bogen de Warriors een achterstand om in een voorsprong. Curry hinkte na een botsing met ploeggenoot JaVale McGee echter met een pijnlijke linkerknie de zaal uit.

De Warriors, al zeker van deelname aan de play-offs, haalden na het uitvallen van Curry wel de zege binnen (106-94).

Ook Kyrie Irving, sterspeler van de Boston Celtics, is door een knieblessure weken buiten strijd. Hij ging zaterdag onder het mes en zal drie tot zes weken moeten revalideren. Boston is ook al zeker van een ticket voor de play-offs.