VIDEO. Patro-fans protesteren voor wedstrijd tegen Oosterzonen

Maasmechelen -

Het gaat niet goed met Patro Eisden. De club staat troosteloos laatste in de eerste amateurliga en zal zo goed als zeker degraderen. Ook in de bestuurskamer rommelt het. Zo nam het voltallige jeugdbestuur van paars-wit deze week ontslag na een conflict met voorzitter Wayne Woo. Sympathisanten van de club zijn al die perikelen grondig beu en protesteerden zaterdagavond voor de thuiswedstrijd tegen Oosterzonen. Er werd onder andere een vlag in brand gestoken. De spelers werden er niet door geïnspireerd, want Patro verloor kansloos met 0-3.