Kleindochter Martin Luther King spreekt honderdduizenden actievoerders toe: "Mijn opa had een droom"

Tijdens de grote ‘March of Our Lives’ in Washington D.C. heeft de kleindochter van Martin Luther King de massa toegesproken. De negenjarige Yolanda Renee King inspireerde zich voor haar toespraak op die van haar grootvader.

“Mijn opa had een droom dat zijn kinderen niet zullen beoordeeld worden op de kleur van hun huid”, zei Yolanda Renee King, de oudste kleindochter van Martin Luther King, die zijn legendarische toespraak gaf op 28 augustus 1963 in Washington.

“Ik heb een droom, genoeg is genoeg. Dit zou een wapenvrije wereld moeten zijn”, aldus de 9-jarige Yolanda tegen de betogers in de Amerikaanse hoofdstad. Ze riep de menigte toe en vroeg alle manifestanten tot drie keer toe haar woorden te herhalen. “Verspreid mijn boodschap! Horen jullie mij? Over de hele wereld! Wij gaan een grote generatie zijn.”