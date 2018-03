Boeckenberg pakt elfde landstitel in het zaalkorfbal

Herentals - Boeckenberg heeft zaterdag in Herentals zijn elfde landstitel in het zaalkorfbal veroverd. In de finale tegen titelverdediger AKC/Luma, dat eveneens met tien titels op zijn palmares aan de finale begon, werd het 21-23 in het voordeel van Boeckenberg.

Met 9 titels in 12 jaar tijd domineert Boeckenberg het zaalkorfbal het jongste decennium, maar toch is het een verrassende kampioen. Het sloot de reguliere competitie namelijk pas als vierde af. In de halve finales werd er gewonnen van Borgerhout, dat de reguliere competitie als nummer een afsloot na elf zeges in veertien wedstrijden.