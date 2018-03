Belgische U19 uitgeschakeld voor EK na nederlaag tegen Spanje

De Rode Duivels U19 hebben zich niet weten te plaatsen voor het EK in Finland in juli. Ze verloren zaterdag in Benidorm met 3-0 van Spanje op de tweede speeldag van de Eliteronde en zijn uitgeschakeld.

De troepen van bondscoach Gert Verheyen gingen op de eerste speeldag al met 2-3 onderuit tegen Frankrijk. Tegen Spanje was het Alejandro Pozo (45.) die de score opende, gevolgd door twee doelpunten van Barcelona-aanvaller Abel Ruiz (55., 64.). Brahim Diaz liet vanop de stip de kans op de 4-0 liggen.

De Belgische U19 speelt dinsdag nog tegen Bulgarije, maar is na een nul op zes al zeker van de uitschakeling. Alleen de groepswinnaars spelen het EK, van 16 tot 29 juli in Finland. Frankrijk is leider met zes op zes.