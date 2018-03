WB cross country Abu Dhabi - Jakub Przygonski en Tom Colsoul winnen proloog

De Pool Jakub Przygonski en zijn Belgische co-rijder Tom Colsoul (MINI John Coopers Works) hebben de proloog in de Abu Dhabi Desert Challenge gewonnen. Dat is de derde van elf wedstrijden in de Wereldbeker cross cuntry.

Het duo moest de zege wel delen met Sheikh Khalid bin Faisal bin Sultan Al-Qassimi (Peugeot 3008 DKR) uit de Verenigde Arabische Emiraten, die exact dezelfde tijd liet optekenen. De Brit Harry Hunt (Peugeot 2008 DRK) werd op 2”6 derde. De Saoediër Yasir Hamed Seaidan eindigde met zijn Toyota van het Belgische Overdrive Racing op 3”7 op de zevende plaats.

De proloog van 1,9 kilometer werd gereden op het F1-circuit van Abu Dhabi en was helemaal niet representatief voor wat de deelnemers de komende dagen voor de wielen geschoven krijgen.

“We wonnen de proloog en zijn dus op een goede manier aan deze wedstrijd begonnen”, reageerde Tom Colsoul. “Het was bijzonder om met deze wagens op een F1-circuit te rijden. Onze wagens zijn gebouwd om op een ruw parcours of in de woestijn te rijden. Het was een beetje dancing on ice, heel glad dus. Eerlijk, ik had nooit gedacht dat we de snelste tijd zouden rijden. We moeten onze winst wel delen met met Al Qassimi, die exact dezelfde tijd liet optekenen. De snelste tijd is ook prima omdat we zondag onze startpositie mogen kiezen. We starten als vijfde, met alleen maar snelle mannen voor ons. Dat is ideaal. Abu Dhabi is een rally die que navigatie niet extreem moeilijk is. Links of rechts zijn er wel shortcuts die afwijken van de ideale lijn, maar die wel sneller zijn. Het is de kunst om die te vinden. Ook al lijkt het misschien niet zo, voor de co-rijders is dit een heel plezante rally omdat wij toch ook een beetje het verschil kunnen maken.”

“Maandag duiken we de woestijn in en begint het echte werk. Al gaat het nog om een overgangsetappe van 276 kilometer. De eerste helft van de rit is zoals met dat hier noemt de lage woestijn, met niet al te hoge duinen. Na 160 kilometer wordt het serieus en duiken we echt de woestijn in. Ritten drie en vier zijn volledig duinetappes, de enige van het seizoen eigenlijk.”