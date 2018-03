49-jarige actrice uit Prison Break en Empire onverwacht overleden

De Amerikaanse actrice DuShon Monique Brown is onverwacht overleden. Ze werd 49 jaar. Ze is voornamelijk bekend van haar rol als verpleegster Katie Welch in de populaire serie Prison Break.

Brown is ook bekend van haar rol als de pittige secretaresse Connie in de serie Chicago Fire. Ze speelde in 48 afleveringen mee. Verder had ze enkele gastrollen in Empire en Shameless. In een statement laat Dick Wolf, de producer van Chicago Fire, weten “kapot van verdriet” te zijn. “Onze gedachten en gebeden zijn bij haar familie. We missen ze bijzonder hard.”

Verder was ze welbekend in het theater-cricuit van Chicago. Collega-acteur en goeie vriendin Carla Stillwell, met wie Brown in de jaren 90 veel speelde, noemde haar eerder in de Chicago Tribune “een briljante actrice”. “Ze kon ook gek doen”, vertelde Stillwell nog, “tot grote ergernis van de stage managers met wie we moesten samenwerken omdat we zo luid waren. Ze was echt komisch en ze was echt geliefd.”

Verder werkte Brown ook als jeugdwerker in een middelbare school in Chicago, waar ze ook dramalessen gaf. De actrice overleed vrijdag op 49-jarige leeftijd in het St. James Olympia Field ziekenhuis, net buiten Chicago. De doodsoorzaak is niet bekend.