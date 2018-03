Het leek een perfect gezinnetje, tot Leanne (39) ontdekte hoe ze zo’n luxueus leven konden leiden

Leanne en haar echtgenoot Darren hadden het allemaal voor elkaar, zo leek het voor de buitenwereld: drie bloedjes van kinderen en een prachtig gerenoveerd huis in een van de beste steden in de omgeving. Op sociale media pakten ze graag uit met hun dure etentjes en luxueuze verre reizen, maar achter die schone schijn zou nog een duistere schaduw werpen.

Zowel Leanne als haar echtgenoot Darren hadden een succesvolle carrière uitgebouwd, reden in mooie en recente wagens en hun kinderen zaten op ballet, tennisles en cricket. Zonder dat Leanne het wist, had politie-officier Darren het echter moeilijk om hun dure levensstijl te blijven betalen. Achter haar rug had hij al voor meer dan honderdduizend euro schulden opgestapeld.

Darren was altijd degene die de financiën van het gezin beheerde en zo lang alles goed leek te gaan, was er voor Leanne geen aanleiding om problemen te voorzien. Toen Darren in het geheim een lening voor meer dan 70.000 euro aanging op naam van Leanne, kwam ze achter zijn geheim.

Leanne, zelf deeltijds speurder in dezelfde politiemacht als haar echtgenoot, werd razend toen ze erachter kwam. Op 28 september vorig jaar confronteerde ze Darren met het probleem, waarna Darren flipte. Hij doodde haar met zijn blote handen.

Na de moord gebruikte Darren zijn politiekennis om zijn sporen uit te wissen. Hij verborg het lichaam van zijn vrouw in de koffer van haar mini en probeerde door te gaan met zijn gewoonlijke leventje. ’s Avonds ging hij de kinderen ophalen van school en stuurde hij zelfs nog enkele berichtjes naar zijn vrouw waarin hij schreef hoe bezorgd hij was omdat ze niet thuisgekomen was.

Foto: ISOPIX

Toen de kinderen eenmaal sliepen, glipte hij het huis uit om in het holst van de nacht het lichaam van Leanne te dumpen in een meer een tiental kilometer verderop. Hij reed nog enkele kilometers terug, maar dan laat hij ook de auto achter en ging hij te voet verder. Als twee agenten op nachtelijke patrouille hem niet naar huis hadden zien wandelen, was hij er misschien nog mee weggekomen.

Toen ze hem aanspraken, vertelde Darren hen dat hij vlakbij woonde, maar voor de zekerheid dumpte hij niet veel later alvast zijn modderige en met bloed bevlekte sneakers in een vuilbak in de buurt. Dezelfde agenten als eerder kwamen hem zo’n 45 minuten later weer tegen op zijn sokken. Ze stonden erop hem naar huis te voeren en onderweg vertelde Darren dat hij op zoek was geweest naar zijn vrouw die niet thuisgekomen was.

De agenten beloofden hem navraag te doen op het bureau en niet veel later kwam al aan het licht dat het lichaam van een vrouw gevonden was in het meer. Ze reden meteen terug naar het huis om Darren in te rekenen.

De wetsdokter stelde achteraf vast dat ze schade aan haar nek had opgelopen die veroorzaakt leek te zijn door een karatetrap, maar stelde de doodsoorzaak vast als wurging.

Darren gaf zelf steevast de schuld aan een onbekende derde partij, die zou verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van Leanne. Halverwege het proces bekende hij plots toch, al hield hij het op onvrijwillige doodslag en geen moord. Hij zou Leanne, naar eigen zeggen, geen kwaad hebben willen doen. Gisteren kwam de jury op zijn proces echter tot het oordeel dat hij schuldig is aan moord. Volgende week kent hij zijn straf.