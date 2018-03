Na Wozniacki moet nu ook nummer één Simona Halep haar koffers pakken in Miami

Halep ligt er vroeg uit in Miami. Foto: EPA-EFE

Nummer een van de wereld Simona Halep heeft de derde ronde op het WTA-toernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar) niet overleefd. De Roemeense verloor zaterdag in drie sets van de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-32). Die schakelde ook al Alison Van Uytvanck (WTA-51) uit.

Ondanks haar vroege exit blijft Halep ook na het toernooi van Miami hoe dan ook de nummer een van de wereld. Haar dichtste belager, de Deense Caroline Wozniacki, ging er vrijdag al in de tweede ronde uit. Ze moest het onderspit delven voor Monica Puig (WTA-82) uit Puerto Rico.

De Britse Johanna Konta (WTA-14) is titelverdedigster in Miami. Ze neemt het zondag in de derde ronde op tegen Elise Mertens (WTA-21).

Radwanska klopte Halep. Foto: AFP

Elise Mertens naar achtste finales dubbelspel

Elise Mertens heeft zich zaterdag voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar). Samen met de Nederlandse Demi Schuurs schakelde de 22-jarige Limburgse de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yinfan in 1 uur en 29 minuten met tweemaal 7-5 uit.

Dobrowski en Xu, 7e en 9e op de dubbelranking, vormden het derde reekshoofd op het hardcourt in Florida. Schuurs en Mertens zijn de nummers 31 en 38 van de wereld in het dubbelspel.

Om een plaats in de kwartfinales geven Mertens en Schuurs de Duitse Tatjana Maria en de Oekraïense Lesia Tsurenko partij. Zij plaatsten zich met een 3-6, 6-1, 10-4 zege tegen de Wit-Russen Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka.