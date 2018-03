Foto’s van Zonhovenaar al 48 miljoen keer bekeken op Google: “Ik doe het voor het compliment”

Zonhoven -

Frederik Maesen (42) is zonder twijfel een van de meest bekeken Limburgers op het internet. Althans, zijn foto’s toch. De Zonhovenaar maakt 360°-panoramafoto’s op plaatsen waar de auto van Google Street View niet kan komen, en bereikte met al zijn foto’s al 48 miljoen mensen. Zijn meest bekeken foto is er eentje uit eigen gouw, van het Prinsenhof in Kuringen, die al door 1.365.825 mensen gezien werd. “Een dankjewel van mensen die ik met mijn foto’s heb kunnen helpen, dat is het mooiste compliment”, zegt de digital marketeer.