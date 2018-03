Koen Naert duikt bijna twee minuten onder persoonlijk record en wordt 22e op WK halve marathon

Koen Naert is zaterdag als 22e gefinisht op het WK halve marathon in Valencia, als derde Europeaan. Tussen zo goed als alle wereldtoppers klokte Naert 1u01:42, de snelste Belgische chrono sinds 2000. De winst was al voor de derde keer voor de Keniaan Geoffrey Kipsang Kamworor.

Naert behield lange tijd aansluiting met de kopgroep, maar hoewel alles dicht bij mekaar zat, schoof de West-Vlaming wel de hele wedstrijd op. Na vijf kilometer passeerde hij op nummer 34, daarna op 31, 25 en 22. Slechts vier Belgen gingen ooit sneller dan Naert, onder wie Mohammed Mourhit, die in 2002 op dopinggebruik betrapt werd. Het persoonlijk record van Naert stond sinds vorig jaar op 1u03:29.

Om de winst stond er geen maat op Kamworor, die in 1u00:02 over de finish liep. Hij bleef Abraham Naibei Cheroben uit Bahrein met 20 seconden voor.

Bij de vrouwen was de Ethiopische Netsanet Gudeta Kebede de beste. Haar 1u06:11 was zelfs goed voor het wereldrecord in een women-only wedstrijd. Het oude record stond met 1u06:25 op naam van de Nederlandse Lornah Kiplagat. De Keniaanse Joyciline Jepkosgei werd tweede in Valencia, op 43 seconden. Zij bezit met 1u04:51 nog altijd het absolute wereldrecord, gelopen in een wedstrijd waarin ook mannen deelnamen.