Kim Huybrechts meteen onderuit op European Darts Open

Kim Huybrechts heeft zich zaterdag in het Duitse Leverkusen niet voor de achtste finales van het European Darts Open kunnen plaatsen. De 32-jarige Antwerpenaar was als nummer vijftien van de wereld vrij in de eerste ronde van het eerste toernooi in de European Tour toernooi (ET1) en ging in de tweede ronde met 6-2 onderuit tegen Chris Dobey (PDC-33).